Posti gratuiti per 660 auto dei residenti. Scatta l’operazione mirata alla sosta facile

La carica dei 660 posti gratis per i residenti di notte. Da oggi parte il piano, presentato dalla sindaca Funaro e dall’assessore Giorgio (nella foto) a tutela di coloro che abitano lungo i cantieri della tramvia per Bagno a Ripoli: complessivamente si tratta di 660 posti dove i residenti potranno lasciare l’auto a partire dalle 19 e fino alla mattina successiva. Tre aree sono legate a Firenze Parcheggi: 200 posti al Parterre, 100 al parcheggio Alberti e 100 a quello Beccaria. Gli stalli saranno a disposizione dalle 19 alle 8: gli autorizzati dovranno utilizzare unicamente la pista di ingresso dedicata agli abbonati, proprietari e disabili e non quella riservata all’accesso dei clienti Telepass / Unipolmove / Bmove / Easypark. Nel caso che l’auto sia lasciata in sosta dopo le 8 saranno applicate le tariffe del parcheggio. L’agevolazione riguarda i residenti di molte strade come via Lavagnini, piazza D’Azeglio, via Ghibellina, via delle Casine, lungarno della Zecca Vecchia, lungarno del Tempio, lungarno Colombo, piazza Oberdan, viale Mazzini, via Madonna della Tosse.

Sono inoltre a disposizione 260 posti, grazie a Unicoop, all’interno del centro commerciale di Gavinana: qui l’accesso sarà al secondo piano interrato, con entrata da via Traversari e l’orario è leggermente diverso rispetto agli altri ovvero dalle 19 alle 9. I residenti della zona limitrofa sono quelli - ad esempio - di lungarno Ferrucci, via Giampaolo Orsini, via di Ripoli, via Fratelli Gualandi, via del Paradiso, via di Ripoli, via di Villamagna, piazza Ravenna. C’è un’importante precisazione da fare per chi sceglie questo parcheggio. Dalle 23,30 alle 6 sarà chiuso e quindi utenti non potranno riprendere l’auto. Chi invece "sfora" l’orario delle 9 e lascia la vettura in sosta verrà tolto dall’elenco degli autorizzati.

Per poter usufruire delle agevolazioni si deve presentare richiesta tramite il portale dedicato, gestito da Sas: nella domanda dovranno essere inseriti la targa del veicolo e il parcheggio scelto (è possibile una sola opzione) in modo che le auto possano essere inserite in lista bianca e autorizzate all’ingresso. Non sarà però garantito uno stallo riservato: per evitare che qualcuno chieda l’abbonamento facilitato senza poi utilizzarlo a pieno, saranno accettate più richieste dei posti disponibili in modo da consentire un ricambio e scongiurare che i posti restino vuoti.

Niccolò Gramigni