Posti auto tagliati e disagi in vista: "Che fino hanno fatto i tunnel della linea 4?"

Sì allo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico che rappresentino una alternativa al privato, che però "non deve essere penalizzato e obbligato. È sbagliato il modello tramviario lungo i viali di circonvallazione in assenza di alternative per la mobilità privata. E con la tramvia si tagliano posti auto, solo 270 tra viale Giovane Italia e lungarno del Tempo". È quanto si trova nel documento presentato ieri a Palazzo Vecchio da Fratelli d’Italia, alla presenza del senatore Paolo Marcheschi, del capogruppo in Regione Francesco Torselli, dal capogruppo a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e dal coordinatore fiorentino Jacopo Cellai.

"La tramvia Libertà-Bagno a Ripoli prevedeva, secondo quanto annunciato dal sindaco Nardella, due tunnel in corrispondenza di piazza della Libertà e piazza Beccaria ma non sono mai stati inseriti in alcun atto formale né istruttorio" si legge ancora nel documento. FdI ha ribadito la necessità di "un piano parcheggi" mentre sull’aeroporto tutti gli esponenti hanno dichiarato il loro essere "favorevoli alla nuova pista di Peretola".

Sulla circolazione ferroviaria "resta il problema per i treni locali e regionali, utilizzati dai pendolari, penalizzati dal fatto che i propri convogli debbano dare la precedenza a vantaggio di quelli dell’alta velocità". La proposta di Fdi è quella di "un aumento delle fermate Av a Campo di Marte".