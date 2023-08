Postamat fatto saltare a Rignano: Disagi per i cittadini

Nella notte tra il 7 e l’8 agosto i cittadini del centro di Rignano sono stati svegliati da un boato: dei ladri, in tutto 4 persone, hanno fatto saltare il Postamat in piazza XXV aprile riuscendo a portare via un bottino da 35 mila euro, per poi scappare prima dell’arrivo dei carabinieri. I vigili del fuoco dopo una prima ispezione strutturale avevano dichiarato agibile la struttura, ma ora quel colpo ha delle conseguenze anche sulle abitudini dei cittadini: l’edificio, da un nuovo controllo, è stato giudicato inagibile e dunque chiuso. Le poste di Rignano rimarranno interdette al pubblico fino al 31 agosto. Le pensioni e la corrispondenza in giacenza, sono reperibili all’ufficio di Incisa Valdarno che sostituisce ufficialmente quello rignanese. Chi deve inviare posta e pacchi o ottenere altri servizi, piò rivolgersi anche agli sportelli di Troghi e Leccio.

Manuela Plastina