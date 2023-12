"Post print media". Grafica contemporanea tra fluidità e incroci

Dodici artisti, diversi per formazione, ricerca ed esiti formali, sono i protagonisti della collettiva "Post Print Media", che inaugurerà il 14 dicembre (ore 18), alla Galleria Il Bisonte (via di San Niccolò 24r) con lavori di Manfredi Ciminale, Chiara Chimirri, Victoria DeBlassie, David Hanes, Juan Pablo Macías, Gemma Mazzotti, Robert Minervini, Antonio Pronostico, Walter Rindone, Giulia Sensi, Luca Sposato e Silvia Vendramel. La mostra, a cura di Silvia Bellotti, indaga l’urgenza di ampliare i confini precostituiti imposti dai media tecnici e stilistici della disciplina per spostarsi progressivamente al margine della propria specificità verso una pratica fluida, adattiva, che mescola i codici e le variabili peculiari dell’incisione ponendole in aperta condivisione e scambio con gli altri linguaggi artistici. La collettiva (aperta fino al 26 gennaio) si inserisce all’interno del progetto "Il laboratorio diffuso", promosso dalla Fondazione Il Bisonte con il contributo della Fondazione CR Firenze.