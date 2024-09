Post esalta gli attacchi del 7 ottobre, il console Carrai denuncia sito web

Firenze, 4 settembre 2024 – Il console di Israele, Marco Carrai, denuncerà il sito giovanipalestinesi.it per il post apparso oggi, definito “vergognoso”.

Nel post si dichiara che il 7 ottobre "è la data di una rivoluzione". Che "dopo un anno il valore dell'operazione della resistenza palestinese" "e della battaglia del diluvio di Al Aqsa" "è chiaro a tutto il mondo”.

"Di certo – dice Carrai – è chiaro che questa è apologia e incitazione al terrorismo e per questo chi sta dietro a questo sito sarà denunciato. Nel post si dichiara inoltre che il 5 ottobre è chiamata una grande manifestazione per ricordare la data del 7 ottobre. Penso che in Italia gli atti terroristici non si dovrebbero ricordare legalmente”.