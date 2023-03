Ponte a Niccheri, in stato di agitazione gli addetti alle sale operatorie

L'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri (foto Germogli)

Bagno a Ripoli, 22 marzo 2023 – Mancanza di personale e carichi di lavoro insostenibili. Per questo motivo i dipendenti del comparto operatorio dell'ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli (Firenze) sono in stato di agitazione, con blocco delle attività aggiuntive. Come ha spiegato la Rsu della Usl Toscana Centro, infatti, si registrano «gravi criticità nell'organizzazione del lavoro di tutte le sale operatorie dell'aziende, dovute sia alla mancanza del personale Oss turnista, sia ad una disastrosa gestione della composizione delle liste degli interventi chirurgici, una situazione già denunciata nel 2019».

A queste problematiche irrisolte si è aggiunta una nuova criticità «causata dall'improvvida decisione, da parte dell'azienda, di attivare il turn over del personale strumentista esperto, senza un'opportuna pianificazione della sostituzione». Ciò ha causato un'impennata dei carichi di lavoro e degli orari di lavoro del poco personale esperto rimasto. Di qui la decisione della Rsu di proclamare lo stato di agitazione.