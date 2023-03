Situazione esplosiva in corsia: "Turni massacranti di 12 ore. Venga l’ispettorato del lavoro"

Emergenza medici e infermieri

Massa Carrara, 19 marzo 2023 – “Chiediamo che intervenga l’ispettorato del lavoro, perché non è possibile che ci siano reparti ospedalieri dove si lavora per 12 ore consecutive, senza pausa perché non è prevista per l’assistenza diretta al paziente. Mentre un amministrativo dopo 6 ore ha l’obbligo di stacco per almeno 30 minuti per il riposo psicofisico. Un altro colpo basso a tutti quei dipendenti che da anni garantiscono l’assistenza continuativa senza mai interromperla. Ma non è tutto". Renzo Barbieri, segretario provinciale Fials, è un fiume in piena e traccia un quadro allarmante sia per quanto riguarda le carenze di infermieri che di oss e medici. "Vogliamo denunciare la grave situazione della nostra sanità pubblica con liste d’attesa lunghissime e reparti di degenza costantemente sotto organico – aggiunge Barbieri – Abbiamo numeri spaventosi, che ci rendono perplessi e ci fanno riflettere proprio alle porte della primavera-estate dove si delinea un piano ferie (non so come si potranno fare...). E all’orizzonte c’è l’aumento degli accessi in ospedale e sul territorio". I numeri fanno paura e chiarificano la situazione in provincia, mettendo in evidenza limiti e zone d’ombra marcati. "Abbiamo più di 100 infermieri e 50 oss con limitazioni ed esoneri, oltre 20...