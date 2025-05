Malamovida in centro a Massa: "Tra vandalismi e schiamazzi. Ora basta: chiudo i battenti"

La malamovida in centro sta diventando un problema serio. L’ultima esperienza l’ha vissuta Luigi Manfredi, del Pontemoro 1994 in via Cavour. Schiamazzi, risse, vandalismi, hanno spinto il ristoratore a dire basta. Chiuderà a battenti e passerà la mano a chi vorrà prendere in gestione il suo locale. "Tutto il centro storico – racconta Manfredi – è divenuto un luogo insostenibile: danni ovunque, un disastro. Per l’ennesima volta ci siamo ritrovati con i tavoli divelti, non ne posso più. Abbiamo deciso di tirare giù le saracinesche. Questi ragazzini che si divertono in centro, bevono poi si picchiano"

"Ho una clientela – prosegue – di una certa età, si spaventa a vedere queste scene, una cosa veramente vergognosa. Abbiamo già fatto varie denunce sia in Comune che in Prefettura: bisogna fare qualcosa il prima possibile".

Manfredi, insieme a un socio, ha aperto l’anno scorso, il 10 di aprile: "La situazione non era così grave, è da dicembre che questa cosa è venuta fuori, soprattutto il fine settimana. Dopo il dehor distrutto, i vasi rotti, ora basta. La clientela ha subito un crollo del 60 per cento. Abbiamo anche raccolto le firme per fare presente questo disagio. La gente di una certa età vede questa situazione e decide di non venire. Al momento ho deciso di chiudere, io me ne vado a lavorare via dalla città, al nord, almeno sto più tranquillo". Mafredi aveva Pontemoro in via Staffetti, aperto nel 1993 e venduto nel 2005, poi locanda del Forte. Poi è andato a Santo Domingo, Emirati Arabi, Messico, ritorno a Forte dei Marmi da Madeo poi "ho deciso di aprire a Massa, nella speranza che qualcosa fosse cambiato. Abbiamo investito molto sul locale, ma ora basta, lo darò in gestione".