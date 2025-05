"Casa Rossa, non torni agli abusivi"

Riflettori sull’ex Casa Rossa occupata. Interviene l’onorevole Andrea Barabotti, a seguito di un nuovo sopralluogo con Michela Bertelloni, segretario comunale della Lega Montignoso. "Desta preoccupazione e ferma opposizione da parte della Lega la posizione del sindaco di Montignoso e presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti che ha ipotizzato di creare le condizioni affinché proprio i soggetti che in precedenza occupavano abusivamente l’immobile potessero riprenderne possesso in forma legale. Riteniamo inaccettabile e pericoloso – dice Barabotti – creare condizioni per cui da un’azione illegale come l’occupazione abusiva possano derivare vantaggi di sorta per chi l’ha commessa. Anzi, a nostro avviso, ai soggetti che hanno occupato abusivamente l’immobile dovrebbe essere preclusa in modo assoluto qualsiasi possibilità di un futuro utilizzo, legale o meno".

"Questa predisposizione del sindaco Lorenzetti a voler concedere un ‘assist’ ai precedenti occupanti – aggiunge Michela Bertelloni – svela, purtroppo, il segreto di Pulcinella: la sua amministrazione e il Pd locale hanno, nei fatti, avallato o quanto meno tollerato per anni il permanere di una grave situazione di illegalità e degrado sul territorio comunale. E’ servita l’azione del Governo per ripristinare la legittimità a Montignoso". "Gli approfondimenti di Anas hanno rivelato problematiche strutturali dell’edificio, certificando i gravi rischi corsi – chiude Barabotti – I precedenti e abusivi occupanti, hanno esposto centinaia di persone a potenziali pericoli, frequentando un luogo privo delle necessarie condizioni di agibilità e sicurezza. Insieme a Michela Bertelloni, consulteremo tutti i cittadini. Vogliamo raccogliere idee e proposte concrete per il futuro impiego di questo immobile".