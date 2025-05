Turismo e destagionalizzazione: "Verso progetti di area vasta"

“Turismo, esperienza Lunigiana“ è il titolo della conferenza svoltasi sabato in Sala Tobagi di Aulla a corollario dell’appuntamento congressuale per la nomina del coordinamento di Fratelli d’Italia Lunigiana. Riconfermato l’avvocato Umberto Zangani di Villafranca alla guida del nuovo staff comprensoriale di partito, composto inoltre da Stefania Baldassarri, Pierluigi Bassignani, Davide Campioni, Roberto Cervia, Mattia Cardellini, Bruno Quieti. Presenti sia il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi che l’amministrazione di Aulla, rappresentata dal consigliere Andrea Caponi. "La nostra offerta turistica è un unicum che unisce mare e montagna - ha esordito Marco Guidi, coordinatore provinciale Fdi - Qui ci si tuffa in mare potendo guardare le Apuane".

La conferenza ha riproposto i temi del progetto Limes promosso da Ala, ovvero dall’ambito turistico ligure-apuano nato un paio di anni fa su impulso dell’onorevole Maria Grazie Frija, vicesindaco e assessore con delega al turismo al Comune di La Spezia. Un progetto che comprende 66 Comuni nelle due regioni e che sta lavorando al protocollo di una nuova destinazione turistica di area vasta. Parola d’ordine: destagionalizzazione. "Per noi è sempre alta stagione - ha detto Frijia - Lavoriamo a un nuovo approccio culturale sul turismo, inteso come volano di economia e ripopolamento".

Dal problema dell’overturism che ingolfa alcune zone, l’idea di un turismo di area vasta: "Dietro alle Cinque Terre ci sono realtà meravigliose: Lerici, Sarzana, Portovenere, Carrara, Massa, Luni, Lunigiana, Val di Magra. Se ragioniamo come singoli Comuni non realizzeremo l’obiettivo di farci conoscere. Da qui il lavoro di Ala: ragionare come fossimo un’unica destinazione".

Dalla partecipazione alle principali fiere del turismo di Milano, Rimini, Venezia e ultimamente La Spezia, il progetto di Area Vasta da due anni sta portando a conoscenza di operatori nazionali e internazionali la nuova destinazione del turismo di area vasta. "E turismo porta riqualificazione dei centri: prepararsi a fare accoglienza è come prepararsi per una serata a teatro. Generalmente lo si fa al meglio è così è stato nel Comune della Spezia: qui riqualificazione importante".

All’evento, da lui promosso, assente l’onorevole Alessandro Amorese a causa del grave lutto che ha colpito la famiglia per la perdita dello zio.