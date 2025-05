Sinistra in presidio sotto al Comune: "No a spazi intitolati ad Almirante"

Mentre sale l’attesa per la Commissione consiliare per la toponomastica, che esaminerà l’istanza di intitolazione di ’via, spazio pubblico o parco a Giorgio Almirante’ e che è stata convocata dall’assessore delegato Roberto Acerbo lo scorso 3 aprile per mercoledì 7 maggio alle 12, la comunità della sinistra massese si prepara a manifestare tutto il suo disappunto e la volontà ferma di dire "no" all’intitolazione stessa. Manifestazione di pensiero – con presidio – che andrà in scena domani pomeriggio alle 18 sotto il Comune di Massa. Ovvero il giorno prima della Commissione toponomastica. Al grido di "No all’intitolazione di una strada o altro luogo a Giorgio Almirante, né ora né mai" scenderanno in piazza: comitato provinciale Anpi Massa Carrara, Cgil Massa Carrara, Arci Massa Carrara, Anpi sezione Massa ’Linea Gorica Patrioti Apuani’, Archivi della Resistenza, Arci 31 settembre, Spi Cgil Massa e Montignoso, Assoclazione Benetti, Gaza Fuorifuoco Palestina, Lega Ambiente, Ragazzi Bar Eden, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Massa è un’altra cosa, Rifondazione comunista, Alleanza Verdi e Sinistra, Massa città in Comune.

"Almirante, convinto fascista e collaborazionista dei nazisti, era dalla parte degli aguzzini che incarceravano, esiliavano, condannavano, massacravano i civili italiani – spiegano le sigle aderenti alla manifestazione, invitando i cittadini a partecipare – Sì alla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferitagli nel 1924, rimasta nell’oblio per tutti questi anni. Sì all’intitolazione a Sandro Pertini del ponte che congiunge via Trieste a via Foce. Pertini è il partigiano Presidente della Repubblica più amato dagli italiani e nella nostra città, medaglia d’oro al merito civile, non esiste un luogo a lui dedicato. Nel dicembre del 2023 questa piattaforma fu sottoscritta da oltre 3mila persone – chiudono – A distanza di tanto tempo non ci risultano atti risolutivi che vadano nella direzione dell’accoglimento delle nostre proposte. Anzi, il 7 maggio la Commissione toponomastica è convocata per discutere dell’intitolazione di un luogo a Giorgio Almirante. Questo è intollerabile. Chiediamo all’amministrazione un chiaro e definitivo pronunciamento su questi tre punti".