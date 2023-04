"Pontassieve chiude la scuola calcio" Anzi no: pace fatta tra i dirigenti

di Leonardo Bartoletti

Pontassieve sembra un luogo con una certa avversione alle elezioni. Questioni che arrivano, scatenano il finimondo, e poi si risolvono come se nulla fosse. Prima le consultazioni della Misericordia, commissariata da tempo, e finalmente - in queste ultime ore - pare risolta avendo individuato la Commissione elettorale (composta da Costanzo Degl’Innocenti, Graziella Focardi, Ivano Leone, Onofrio Lo Cricchio e Marcello Papi) che dovrebbe accompagnare l’associazione al voto e all’elezione del nuovo magistrato. Anche se probabilmente non accadrà prima di settembreottobre. Tuttavia la macchina sembra essersi messa in moto.

Ora, mentre la Misericordia sembra trovare faticosamente la propria strada, un’altra realtà locale, quella calcistica del Pontassieve Asd, vive momenti di acceso confronto. E tutto nasce anche in questo caso da elezioni che non si svolgono ancora. In campo gli schieramenti che fanno riferimento - rispettivamente - all’attuale presidente, Giuseppe Giusti, e al vicepresidente, Sebastiano Giusti. Stesso cognome, nessuna parentela, ma la certezza che il prossimo presidente del Pontassieve, comunque vada, si dovrebbe chiamare ancora Giusti. La questione però si è infiammata, dopo una prima accesa discussione, per un motivo ben preciso: la comunicazione della sospensione dei corsi di scuola calcio firmata ‘staff tecnico’ ed inviata alle famiglie dei ragazzi: "L’incertezza della società - si legge - che si protrae ormai da novembre ha portato lo staff tecnico della scuola calcio a riunirsi per valutare eventuali azioni propositive che stimolino gli interessati a trovare il prima possibile un accordo. Abbiamo quindi deciso d’interrompere temporaneamente l’attività, consapevoli e dispiaciuti del disagio che tale decisione comporterà a famiglie e ragazzi".

Poi il cambio di direzione, comunicato sempre via whatsapp: "Si è tenuto il consiglio direttivo del Pontassieve Calcio – dicono le poche righe di aggiornamento – e finalmente, dopo settimane di diversità di vedute ed opinioni, si sono prese decisioni all’unanimità. Non solo per definire alcune procedure statutarie, ma soprattutto per programmare incontri organizzativi, al fine di ripartire con tutte le attività associative". Unità ritrovata, insomma. Nella speranza che a Pontassieve non si debba ricorrere a elezioni.