Pontassieve, Aperte le Iscrizioni al Servizio Mensa per il Prossimo Anno Scolastico

Fino al 15 luglio sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per il prossimo anno scolastico per tutti gli alunni delle scuole del comune di Pontassieve. La procedura andrà effettuata online dal nuovo portale web multilingua che consentirà a partire dall’anno scolastico 2023-2024 di gestire il servizio mensa scolastica: l’iscrizione online, i pagamenti, lo scarico della certificazione utile per le dichiarazioni dei redditi e le comunicazionirichieste relative al servizio. Sarà possibile compilare la domanda – registrandosi tutti nella modalità "Nuova iscrizione" - tramite Spid o Cie al link https:www1.eticasoluzioni.compontassieveportalegen . Durante la compilazione sarà possibile inserire anche il valore relativo all’Isee per verificare la tariffa personalizzata. Gli uffici preposti del comune di Pontassieve hanno comunque a disposizione di chi fosse interessato un vademecum per la compilazione della domanda e la scheda di presentazione dell’azienda che gestirà il servizio.

Leonardo Bartoletti