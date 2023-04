Pomeriggio ad alta tensione Invasione di tifosi polacchi in centro Fumogeni e bottiglie contro la polizia

di Iacopo Nathan

Un corteo non autorizzato, tafferugli con la polizia, lanci di bottiglie e petardi. Questo e molto altro qualche ora prima della gara tra Fiorentina e Lech Poznan. In pochi minuti, quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di avvicinamento alla sfida di Conference League, si è trasformato in momenti di agitazione e disagi a cascata per tutta la città.

In duemila dalla Polonia hanno raggiunto Firenze per seguire la loro squadra, con qualsiasi mezzo. Oltre ai voli charter, infatti, in tanti hanno deciso di sobbarcarsi oltre 1.400 chilometri in macchina o su dei pulmini. Già dalla notte di mercoledì si erano visti in giro per la città diversi tifosi del Lech, vestiti di tutto punto con tanto di maglie e berretti blu, quasi sempre con una bottiglia di birra in mano. Tutto tranquillo ma nel pomeriggio di ieri, a poche ore dal match, la situazione è degenerata.

Il punto di ritrovo designato per gli ospiti era piazza Indipendenza, e già dalla mattina in molti hanno aspettato l’avvicinarsi del match sul prato o sulle panchine. Dalle 15 sempre più polacchi hanno raggiunto lo slargo, quasi tutti muniti di casse di birra, estratte da giubbotti e zaini, intonando cori e lanciando fumogeni. Il piano delle forze dell’ordine era quello di accompagnare i tifosi del Lech tramite una serie di navette fino al settore ospiti del Franchi. In pochi minuti però la situazione è sfuggita di mano. Dopo che i primi 3 autobus sono stati riempiti i tifosi polacchi hanno infatti iniziato a spintonarsi e aprire le porte, decidendo di dare il via ad un corteo non autorizzato per le vie del centro. Ben più di mille tifosi hanno percorso via degli Arazzieri in mezzo al traffico cittadino, andato subito in tilt.

I problemi veri sono arrivati in via Cesare Battisti, quando la polizia, in testa all’improvvisato corteo, ha cercato di rallentare il passo e i tifosi hanno perso il controllo. Dopo una serie di lanci di bottiglie e petardi sono partiti gli scontri con le forze dell’ordine, che in breve sono riuscite a risolvere la situazione. Da quel momento i toni del corteo si sono placati, pur continuando a creare disagi alla città.

Qualche problema anche all’ingresso al Franchi. Qui un tifoso polacco è stato sorpreso con 6 grammi di cocaina nelle mutande. L’uomo, 26 anni – che ha tentato di ingerire la droga e spintonato gli agenti al pre-filtraggio – è stato denunciato per resistenza e detenzione a fini di spaccio.