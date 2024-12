Polizia Municipale. In partenza il concorso per un posto da ispettore

Concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato di ispettore di polizia municipale al Comune di Figline e Incisa. Richiesta un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni in un corpo/servizio di polizia locale in qualità di agente, area degli istruttori/ ex categoria C. Le domande di partecipazione devono pervenire entro il ventitrè di dicembre con contributo di ammissione al concorso di dieci euro.

Opportunità di lavoro anche al Comune di Reggello: pubblicato un concorso per funzionario contabile amministrativo, capace di gestire processi complessi e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’ente. Candidature entro il ventiquattro dicembre. Previste una prova scritta e una orale su materie di contabilità pubblica, normativa sugli appalti, trasparenza e altro.