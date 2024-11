Politically incorrect in scena. Silvia Gallerano alle prese con la società dell’apparire

Uno spettacolo che ha infranto i confini del teatro e che viene accolto quasi fosse un concerto rock. Premiato al Fringe Festival di Edimburgo, acclamato dall’Europa al Brasile, dall’Australia al Nord America, ’La merda’ celebra il decimo anniversario del suo live tour. Attesissima la tappa fiorentina, giovedì (ore 21) al Teatro di Fiesole, nell’ambito dell’Autunno Fiesolano. Allora come adesso, la protagonista è Silvia Gallerano, attrice definita dalla critica "straordinaria e sublime" che proprio con ’La merda’ ha conquistato lo Stage Award for Acting Excellence, il più alto riconoscimento per attori e attrici al Fringe Festival di Edimburgo.

Lo "straordinario, brutale, disturbante e umano" (The Times) testo di Cristian Ceresoli si manifesta come un poetico stream of consciousness (flusso di coscienza, ndr), dove si scatena la bulimica e rivoltante confidenza pubblica di una ’giovane’ donna ’brutta’ che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio di aprirsi un varco nella ’società delle cosce e delle libertà’.

’La Merda’ ha come spinta propulsiva il disperato tentativo di districarsi da un pantano o fango, ultimi prodotti di quel genocidio culturale di cui scrisse e parlò Pier Paolo Pasolini all’affacciarsi della società dei consumi. Quel totalitarismo, secondo Pasolini, ancor più duro di quello fascista poiché capace di annientarci con dolcezza. A partire da maggio 2017, è entrato in produzione il progetto cinematografico de ’La Merda’, tuttora in corso di lavorazione.

Biglietti www.teatrodifiesole.it, www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804).

O.Mu.