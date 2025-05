Politica in presa diretta al Polo di Novoli. Studenti a confronto con gli eurodeputati

Una mattinata di politica in presa diretta, una palestra di democrazia. Domattina, al polo di Novoli, ore 10,30, anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, l’incontro "What are EU doing? Le domande dei giovani agli europarlamentari tra disinformazione, autocrazie e difesa". Obiettivo: far dialogare le giovani generazioni con chi ci rappresenta a Bruxelles. L’iniziativa è promossa dalle scuole di Scienze politiche e Giurisprudenza dell’Università di Firenze, in collaborazione tra gli altri con gli Atenei di Siena e Pisa e l’Istituto universitario europeo. Presenti tre europarlamentari eletti nella circoscrizione Italia centro: Dario Nardella, Francesco Torselli e Ignazio Marino. A moderare il confronto sarà Cristina Privitera, vicedirettrice del nostro giornale. Il format è pensato per valorizzare l’interazione e la partecipazione attiva degli studenti: ogni eurodeputato avrà al massimo 60 secondi per rispondere. "Del resto – spiega Federica Bicchi, docente di relazioni internazionali all’Ateneo di Firenze, – questo è il tempo previsto anche al parlamento europeo. Così facendo vogliamo rendere protagonisti i ragazzi e favorire un dialogo che arrivi dritto al punto".

Il pubblico studentesco potrà porre domande libere, spaziando tra i temi più vari. "Si tratta di un evento di grande richiamo, costruito per essere trasversale, inclusivo" ha aggiunto Andrea Lippi, presidente della scuola di Scienze politiche. A partecipare saranno anche gli studenti delle Università di Pisa e Siena, dell’Istituto universitario europeo e delle università americane con sede a Firenze, tra cui la James Madison University. "Si dice spesso che i giovani sono fiaccole da accendere. Ma sono anche persone da ascoltare. Questa è un’occasione per farlo davvero - aggiunge Bicchi -. Sarebbe bello ci fossero più momenti di confronto come questo". Ma come si tengono aggiornati i giovani di oggi? "I miei alunni si informano perlopiù tramite i social – racconta ancora la docente –. Instagram è ormai il canale principale tramite il quale arrivare alle notizie. Poi, quelle che più interessano vengono approfondite, stando attenti all’attendibilità dei siti". All’incontro porteranno un saluto, tra gli altri, Alessandra Petrucci, rettrice (nella foto), Giacomo Calzolari, prorettore per le relazioni internazionali dell’Istituto universitario europeo e Letizia Perini, assessora alle politiche giovanili del Comune.

Elettra Gullè