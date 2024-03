Grassina, è finita la caccia alla poiana: catturata con il trucco del cappello

Bagno a Ripoli (Firenze), 9 marzo 2024 – Dopo un primo tentativo fallito, due giorni fa, oggi è andata in porto l’operazione di recupero della poiana di Harris che, da alcune settimane, si era insediata nella zona di Grassina, a Bagno a Ripoli, facendosi notare anche per una serie di attacchi ai passanti. In un caso un uomo era rimasto ferito alla testa.

Questa mattina sono tornati all’opera i carabinieri del Cites e due falconieri, Fabio Bonciolini del Prestige Falcon di Pieve a Nievole e Alessio Galli del Gentiles Florentia di Vicchio, che hanno schierato quattro poiane come esca sulla passerella pedonale che collega il parcheggio della Casa del popolo a piazza Umberto I.

La presenza dei rapaci non ha dato i frutti sperati ma la poiana è stata catturata grazie a una ingegnosa soluzione: un cappello con i lacci sulla sommità che uno dei falconieri ha indossato e nel quale è rimasto con gli artigli impigliati il rapace che poi è stato immobilizzato. La fine della cattura è stata accolta da scroscianti applausi del pubblico presente, numeroso ma tenuto a distanza con transenne.

"Finalmente finita la caccia alla poiana che ha tenuto col fiato sospeso Grassina e tutta Italia – scrive su Instagram con tanto di ‘faccina’ sorridente il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini – Scherzi a parte, siamo contenti che questa vicenda abbia avuto un lieto fine per l’animale, che ora sarà affidato a falconieri esperti in attesa di capire chi sia il legittimo proprietario, e per i cittadini che potranno tornare a passeggiare in sicurezza! Un ringraziamento alle forze dell’ordine e ai Carabinieri del Nucleo Cites e ai falconieri che hanno consentito il salvataggio!”.