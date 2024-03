La cattura della poiana: “Voleva difendere il suo territorio”

Pieve a Nievole, 9 marzo 2024 – "Per catturare la poiana abbiamo improvvisato: un cappello con dei lacci e un'altra poiana usata per attirare l'attenzione e la missione è andata a buon fine". Ha ricevuto una vera e propria standing ovation Fabio Bonciolini, il falconiere di Pieve a Nievole resosi protagonista, insieme al collega Alessio Galli, della cattura del rapace che da giorni aveva messo in apprensione il paese di Grassina. Applausi e complimenti da tutti gli spettatori di una mattinata davvero particolare.

Dopo il sopralluogo avvenuto due giorni fa, il falconiere Bonciolini alla seconda uscita è riuscito a riportare la quiete a Grassina, catturando la poiana "che si trovava fuori ormai da diverso tempo ed era riuscita ad adattarsi bene all'ambiente - spiega Bonciolini -. Per prenderla abbiamo usato un cappello con dei lacci con dei nodi scorsoi e un altro animale per attirare la sua attenzione. La poiana era molto aggressiva, non perché ce l'avesse con gli uomini, ma perché difendeva il suo territorio dopo aver fatto il nido su un acero".

Titolare della Prestige Falcon, una ditta individuale che si occupa di allevamento di questo tipo di animali e fornisce servizi di allontanamento di piccioni ad aziende e Comuni, Bonciolini è stato contattato e incaricato della cattura dai carabinieri forestali del Cites. "Io e il mio collega siamo ormai conosciuti per questo tipo di lavori - prosegue Bonciolini - e così i carabinieri ci hanno incaricato di portare a termine questa operazione. La poiana era in salute, si era adattata benissimo all'ambiente di Grassina e aggrediva le persone che passavano perché reclamava il suo territorio. Probabilmente è scappata da un luogo dove era stata allevata. C'erano tante persone intorno al luogo dove l'abbiamo presa e questo non ha aiutato la cattura. Quando è rimasta impigliata nel cappello, finalmente sono riuscito a prenderla". E in quel preciso istante sono scattati gli applausi. Una vera e propria standing ovation per Fabio e Alessio, i falconieri che hanno salvato gli abitanti di Grassina dagli attacchi della poiana.