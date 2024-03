Grassina, c’è un rapace che attacca i passanti. Almeno sei episodi in un mese

Grassina (Firenze), 7 marzo 2024 – Stavolta non è un film di Hitchcock, ma la realtà di quanto sta accadendo a Grassina, dove da almeno un mese a questa parte i cittadini sono costretti a fronteggiare un problema alquanto insolito. Una poiana di Harris, rapace originario del continente americano, ha nidificato da qualche parte all’interno del territorio cittadino. E attacca i passanti dall’alto.

Nella giornata di oggi, 7 marzo, carabinieri e falconieri hanno provato per sette ore a catturarla, ma non ci sono riusciti. Il rapace ha un laccio alla zampa ed è probabile che sia di proprietà di qualcuno. Vive in stati come l’Arizona oppure in Centro e Sud America, a temperature maggiori rispetto alle nostre, ma da fine gennaio a questa parte è stata avvistata più volte intorno alla Casa del Popolo di Grassina.

La sua caratteristica principale è quella di sferrare attacchi dall’alto. Nel corso dell’ultimo mese, ne avrebbe effettuati almeno sei nei confronti di altrettanti cittadini di Grassina. Uno di loro ha fatto anche denuncia ai carabinieri. L’animale ha grossi artigli, misura circa 50-60 cm di altezza ed è in grado di ferire la testa delle persone in maniera piuttosto significativa, come testimoniano alcune immagini girate sui social. Le autorità sono al lavoro per rintracciare il proprietario, probabilmente un falconiere, e nella giornata di domani, 8 marzo, torneranno alla carica per provare a catturare la poiana.