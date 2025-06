Poggio Trini, domenica di festa. Torna la kermesse del Club alpino

Dopo tredici anni di pausa torna la Festa a Poggio Trini, su Monte Morello, promossa dalla sezione locale del Cai. L’appuntamento è fissato per domenica con una giornata di giochi, convivialità e memoria, per celebrare la 24ª edizione di un appuntamento che vuole tornare a essere una tradizione: "La Festa del Cai non è solo un’escursione – sottolinea il presidente Alessandro Gamannossi (nella foto) – ma è anche un’occasione per rinsaldare i legami tra soci, far conoscere le nostre attività e valorizzare l’ambiente in cui viviamo. È un evento pensato davvero per tutti". La modalità principale per raggiungere Poggio Trini è quella di arrivare in maniera indipendente, seguendo i sentieri segnalati (Fonte dei Seppi - Gli Scollini - Tedesco morto - Poggio Trini). In alternativa, per chi desidera un’esperienza più guidata, è prevista una camminata organizzata dal gruppo Family Cai, pensata per famiglie e principianti. All’arrivo a Poggio Trini ogni partecipante potrà consumare il proprio pranzo al sacco. Come consuetudine, il Cai offrirà a tutti salsicce, pane e vino per arricchire la convivialità della giornata. Il pomeriggio sarà animato da giochi d’altri tempi, pensati per ravvivare la festa. L’organizzazione e l’intrattenimento sono a cura del neogruppo Cai Giovani Sesto. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi su www.caisesto.it

S.N.