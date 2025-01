Podistica, torna il trofeo Sasi

Come tradizione ormai di ogni inizio anno, si rinnova anche in questo gennaio l’appuntamento col ’Trofeo Sasi’, organizzato dal Gruppo Podistico della Fratellanza Popolare.

La corsa, arrivata all’edizione numero 47, si snoderà lungo le colline intorno al centro abitato di Grassina passando dalla SP 56 fino a Poggio Casciano e sulle strade bianche di Poggio al Mandorlo, con la presenza di ristori lungo il percorso e all’arrivo. Il ritrovo è previsto per domani alle 7,30 alla Casa del Popolo in via Bikila, con partenza alle 9 e diverse distanze previste, dalla corsa competitiva di 15,3 chilometri alla passeggiata ludico motoria di 6 km. Per informazioni e iscrizioni [email protected].

Ma.Pl.