’Più figli più sconti’. L’incentivo per famiglie con neonati a carico

Un nuovo sostegno alle Famiglie da parte della Bcc Pontassieve. Si chiama "Più figli, più sconti!" la nuova iniziativa della Banca di Credito Cooperativo locale, pensata per sostenere le famiglie con bambini di età compresa tra zero e dodici mesi. Bcc Pontassieve - in sostanza - offre alle famiglie una riduzione del tasso di interesse dello 0,25% su mutui e prestiti per un periodo di cinque anni, con la possibilità di cumulare lo sconto per ogni neonato. Le famiglie che possono accedere a quest’offerta devono avere un debito residuo complessivo non superiore ai 200mila euro e devono avere, nel nucleo familiare, un nuovo nato o adottato di età inferiore ai 12 mesi.

"Più figli, più sconti!" rispecchia l’attenzione verso la comunità locale ed il carattere mutualistico della Bcc di Pontassieve. Quando una famiglia cresce è un momento di grande gioia, ma aumentano inevitabilmente le spese. "Con questa iniziativa, vogliamo dare un sostegno concreto alle famiglie che crescono, offrendo loro condizioni vantaggiose e un aiuto tangibile per i nuovi nati - dice il Presidente della Bcc Pontassieve, Matteo Spanò -. Essere banche della comunità significa prendersi cura delle persone , con una attenzione e un senso di responsabilità che fa parte della cultura identitaria e dei valor". Questa nuova opportunità si lega all’iniziativa storica chiamata "Bcc Bebè", con la quale la banca già da anni aiuta le famiglie a sostenere le spese per la prima infanzia, offrendo gratuitamente la fornitura dei pannolini.

Leonardo Bartoletti