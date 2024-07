Più di 12mila persone controllate e oltre 1.200 sequestri

Un focus sulla sicurezza in città, con particolare riguardo a spaccate, abusivismo commerciale, accattonaggio e gioco delle tre carte. Sono questi gli argomenti all’ordine del giorno del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Francesca Ferrandino.

L’analisi svolta ha messo in evidenza che nell’ambito dei servizi ad ’alto impatto’, dal 1 gennaio a luglio, solo in centro, sono stati effettuati 91 servizi di controllo interforze, con 12.551 persone controllate, di cui 4.438 stranieri;  arrestate 30 persone e 120 persone denunciate;  controllati 2.853 veicoli;  sequestrati 3 veicoli, 8 armi e 3.192 euro oltre ad altri 3 articoli di merce contraffatta.

Per il contraso all’abusivismo commerciale e all’accattonaggio fino al 30 giugno i militari dell’Arma e della Guardia di Finanza hanno svolto una mirata attività che ha permesso di controllare 52 esercizi commerciali, dei quali 39 hanno presentato criticità;  contestare 35 violazioni penali; contestare 4 violazioni amministrative;  sequestrare 38.250 prodotti contraffatti, di cui: 11.969 accessori per abbigliamento, 25.615 articoli per ’fai da te’. Analogo impegno è stato profuso dalla Municipale con 1.529 servizi effettuati; 1.209 sequestri, amministrativi e penali, eseguiti per un totale di 28.706 pezzi sequestrati; 237 violazioni contestate.

Il gruppo di lavoro congiunto ha permesso la redazione del ’Decalogo comportamentale a beneficio dei turisti’.