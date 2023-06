Pitti Uomo, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 12 giugno 2023 - Tornano gli eventi di Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Si inizia il 13 giugno (fino al 16) con Pitti Uomo, a seguire Pitti Bimbo (dal 18 al 20) per poi concludere con Pitti Filati (dal 28 al 30 giugno). Gli uffici della mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti per consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand delle manifestazioni. Alcuni di questi sono già in vigore, altri invece scatteranno a fasi successive. Si tratta in sostanza dello schema già attivato per le scorse edizioni: i provvedimenti più impattanti saranno in vigore in occasione del disallestimento con la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassirya e della corsia lato abitazioni di viale Strozzi tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri della Foibe (solo per Pitti Uomo). Rilevante l’impegno della polizia municipale la prossima settimana sia per Pitti sia per la nuova fase dei cantieri in piazza San Marco. Lunedì sono previste 14 pattuglie, che diventeranno 20 da martedì a giovedì per poi aumentare fino a 23 venerdì quando è in programma il disallestimento della manifestazione. Il Comune raccomanda di porre attenzione alla viabilità anche consultando IF, l’App di infomobilità del Comune, e di evitare se possibile gli orari di punta. Ecco i provvedimenti su Pitti Uomo.

Allestimento - Sono già in vigore i divieti di sosta e transito in piazza Bambine e Bambini di Beslan e viale Strozzi (rampe di accesso-uscita); confermata la fermata di taxi e navette nel controviale interno di viale Strozzi (tra piazzale Montelungo e Porta Santa Maria Novella). Divieto di sosta e transito anche nella corsia asfaltata del giardino Calipari che congiunge viale Strozzi (lato Porta Mugnone) con viale Strozzi (lato piazzale Montelungo). Questi provvedimenti si concluderanno il 12 giugno.

I giorni di mostra - In occasione dei giorni della mostra sono stati predisposti alcuni provvedimenti specifici. In piazzale Caduti dell’Egeo saranno in vigore divieti di sosta e di transito (eccetto pista ciclabile e deroga per i mezzi interessati alla manifestazione). In viale Strozzi, o meglio il controviale dall’altezza del semaforo del viale a Porta Santa Maria Novella sarà riservato al transito e fermata dei bus navetta a servizio di Pitti Immagine e alle biciclette. Sempre in viale Strozzi nella corsia asfaltata del giardino Calipari che congiunge viale Strozzi (lato Porta Mugnone) con viale Strozzi (lato piazzale Montelungo) saranno consentiti il transito e la sosta dei mezzi interessati alla manifestazione (allestimento/disallestimento). Divieti di sosta in via Dionisi (tra piazza del Crocifisso e viale Strozzi) che sarà dedicata alla sosta taxi, in viale Strozzi (sulla corsia lato fabbricati tra via della Fortezza e via del Pratello) con deroga per i mezzi Ncc; nel controviale di viale Guidoni sul lato San Donato sarà consentita la sosta soltanto ai bus navetta a servizio dell’evento. Prevista la chiusura di piazzale Bambine e Bambini di Belsan (tra Porta Faenza e il controviale di viale Strozzi lato via della Fortezza) dove sarà istituita la sosta per i mezzi a servizio dei disabili. Via Faenza nel tratto via Cennini-via Nazionale diventerà a senso unico verso via Cennini

Le operazioni di smontaggio - I primi provvedimenti inizieranno a mezzogiorno di giovedì 15 giugno. Si tratta dei divieti di sosta e transito con deroga per i mezzi interessati alle operazioni di disallestimento in viale Strozzi lato piazzale Montelungo (dal sottopasso Belfiore al sottopasso Rosselli) e in via Caduti di Nassiriya. Dalla mezzanotte del 16 giugno (fino alle 24) a questi provvedimenti si aggiungeranno i divieti di sosta e transito sulla rampa Spadolini e in viale Strozzi (tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri delle Foibe lato abitazioni) con revoca delle fermate del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Venerdì 16 e sabato 17 giugno saranno in vigore divieti di transito e sosta in piazzale Bambine e Bambini di Beslan e in viale Strozzi (rampe di accesso e uscita dal piazzale). Inoltre in viale Strozzi, sul controviale interno lato Fortezza da piazzale Montelungo all’ingresso principale della Fortezza, sarà istituita una pista pedo/ciclabile e consentita in deroga la sosta per i mezzi per il disallestimento, taxi, Ncc e altri autorizzati.