Pitti, la top model Natalia Vodianova nella boutique Scervino per la nuova campagna

Firenze, 16 giugno 2023 – Il suo progetto benefico si chiama Naked Heart Foundation e non perde occasione per parlarne e fare con impegno vero la filantropa. L’ha fondata nel 2004 dopo la tragedia di Beslan. E lei che è nata povera sa cosa vuol dire aver bisogno. Natalia Vodianova, top model russa fra le più belle al mondo, due matrimoni e 5 figli, il primo con un lord inglese e il secondo con l’erede dell’impero di Bernard Arnault, il menager bello, gentile e capace Antoine Arnault, ha scattato pochi mesi fa a Parigi la nuova campagna per l’inverno 2023-2024 di Ermanno Scervino indossando una collezione resa ancora più seducente dalla sua naturale avvenenza. Ed eccola ieri nella boutique di via Strozzi davanti alla stampa internazionale a Firenze per Pitti Uomo 104 con Ermanno e Toni Scervino davanti agli scatti di Luigi & Iango, gentile e sorridente anche sotto l’assedio delle tv. “Ho adorato fare questa campagna con Natalia – dice lo stilista Ermanno Scervino – perché la adoro oltre che come modella soprattutto come donna. E’ sempre generosa e disponibile per fare del bene e questo non è da tutti. Natalia ha molta attenzione a chi è meno fortunato anche se è conscia della sua fortuna”.

Perché non è da tutte essere sposata dal 2020 con uno degli eredi di Arnault, l’uomo più ricco del mondo, condividere con Antoine vita e ideali e crescere i loro due bimbi e anche non dimenticare chi ti ha lanciata nell’olimpo della moda. “Era il 2000 quando ha sfilato per noi a Milano – ricorda Toni Scervino, amministratore unico di Ermanno Scervino SpA che ieri ha offerto un pranzo con ospite d’onore Msr Vodianova Arnault al ristorante il Cibreo dell’Hotel Helvetia Bristol con lei ospite d’onore con la secondogenita Nevia Portman avuta dal primo marito che sempre la sua sosia – e da allora non è mai cambiata. E’ sempre la stessa donna, gentile e affettuosa, bravissima professionista e mamma. Ne siamo ammirati. Specie per il suo impegno benefico e per la sua opera di filantropa”. Circondata dai giornalisti la supertop si lascia intervistare con grazia e pazienza prima di scappare al defilè di Fendi, marchio in scuderia del gruppo LVMH.

“Lei rappresenta l’estetica di Ermanno Scervino, una donna piena di charme, per noi la nuova Grace Kelly”, conclude Toni mentre saluta il sindaco di Firenze Dario Nardella e quello di Bagno a Ripoli Francesco Casini anche loro stregati dalla bionda Natalia.