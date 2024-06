Brandiva pistola in strada a Marina di Massa, scatta Daspo Willy

Massa, 25 giugno 2024 - Un provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento, nella zona movida di Marina di Massa (Massa Carrara) e' stato emesso dal questore della provincia di Massa Carrara Santi Allegra, su proposta della guardia di finanza, dopo un'istruttoria della divisone anticrimine, nei confronti di un 51enne "a seguito di un grave episodio avvenuto lo scorso 6 maggio nelle immediate vicinanze di un bar di piazza Betti", spiegano gli investigatori in una nota. In particolare, i militari "notavano un uomo che brandiva una pistola e immediatamente intervenivano per bloccarlo, sequestrando nel contempo l'arma, poi risultata con funzionamento a molla".

Il 51enne, italiano, residente a Massa, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, procurato allarme e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. "L'episodio, avvenuto in un locale tipico della 'movida' di Marina di Massa, caratterizzato dal notevole afflusso di residenti e turisti, soprattutto in questo periodo, ha destato nei cittadini particolare allarme sociale, avendo l'uomo arrecato un grave pericolo per la sicurezza pubblica", proseguono gli investigatori spiegando che: "Il questore, considerata la pericolosità sociale dell'uomo e ritenendo il suo comportamento effettivamente e potenzialmente pericoloso per la sicurezza urbana, ha emesso il provvedimento di Daspo Willy, che gli vieterà l'accesso e lo stazionamento, per 18 mesi, in pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento, siti nella zona movida di Marina di Massa, al fine di impedirgli di reiterare pericolosi ed analoghi comportamenti che possano pregiudicare la convivenza sociale".