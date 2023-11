Piscina e palestra, ci sono i soldi. Restyling completo per l’impianto

Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della palazzina degli spogliatoi della piscina scoperta. Nuovo look per un intervento alla struttura che, oltre ad adeguare e migliorare l’immobile, è stato pensato per una generale riorganizzazione degli spazi che andranno ad ospitare anche le attività di altre discipline sportive.

Il progetto è stato ammesso a beneficiare dei fondi Pnrr per Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per un cifra di un milione e 250mila euro che andrà a finanziare l’intero l’intervento. I lavori andranno a rinnovare gli attuali spazi dell’edificio creando al piano terra il nuovo spogliatoio a servizio della vasca scoperta per il nuoto e al piano primo saranno realizzati nuovi locali destinati alla palestra per pugilato e arti marziali. I due piani saranno collegati internamente da un vano scala-ascensore, al momento non presente, per poter mettere in comunicazione lo spazio palestra con gli spogliatoi, ma resteranno formalmente indipendenti sia i percorsi e gli accessi a ciascuna delle zone di attività sportiva. Spogliatoi comuni, quindi, così da essere sfruttati durante tutto l’anno dagli utenti sia delle discipline di boxe e arti marziali nel periodo di attività sportiva, sia dai frequentatori della piscina all’aperto che è svolge l’attività durante i mesi estivi. Il progetto prevede anche un nuovo accesso alla palazzina direttamente dal parcheggio adiacente a via di Vittorio, evitando di dover accedere dai locali della piscina al chiuso.

Tutta la palazzina sarà dotata di nuovi impianti con particolare attenzione all’efficienza energetica. Le facciate e la copertura dell’immobile saranno completamente rinnovate. "Un intervento - dice l’assessore ai lavori pubblici, Filippo Pratesi - per adeguare i locali della palazzina e creare una palestra per discipline come la boxe e le arti marziali, andando di fatto a rispondere ad un’esigenza più volte sollecitata".

Leonardo Bartoletti