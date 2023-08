Pippolatico Show a Impruneta: Tutti sul Palco per Cantare

Tre giorni di musica per cantanti di tutte le età: da domani fino domenica si svolgerà il "Pippolatico Music Song Festival", un’occasione per confrontarsi con professionisti tra master class, laboratori e esibizioni di band dal vivo. Le sessioni formative comprendono anche lezioni di logopedia e neurocomunicazione. La mattina dalle ore 10 si svolgono i laboratori e incontri, mentre il pomeriggio è dedicato ai live con le band impegnate nelle prove delle proprie canzoni. La sera dalle 20,45 ecco le vere e proprie esibizioni con la possibilità per tutti i partecipanti di esprimere la propria musica sul palcoscenico del Circolo "La Rinascente" a Cascine del Riccio, dove si svolge tutto il festival. La manifestazione ha finalità benefiche: è organizzata con Aiau che si occupa di adozioni internazionali e Assmaf che riunisce pazienti e medici per la sclerosi sistemica.