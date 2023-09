Firenze, grosso pino caduto in piazza dei Ciompi

Firenze, 19 settembre 2023 – Un pino di grosse dimensioni è caduto questa notte intorno alle ore 01:30 all'interno del giardino del Gratta in piazza dei Ciompi a Firenze.

Non si registra al momento nessun ferito, né danni derivanti da tale crollo ma solo perché,, secondo i residenti della zona, il cedimento strutturale della pianta è avvenuto quando l'area non era frequentata, come invece avviene nelle ore diurne.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti all'interno della zona per tagliare i rami del pino caduto. Intervenuto sul posto questa mattina anche il personale degli uffici del verde pubblico del Comune di Firenze.