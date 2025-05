Pink Floyd Legend al Verdi. Sono aperte le prevendite

Il 10 ottobre i Pink Floyd Legend, considerati da critica e pubblico come la più autorevole band interprete dei capolavori dei Pink Floyd, si esibiranno al Teatro Verdi di Firenze con l’Atom Heart Mother & Greatest Hits Tour, accompagnati dalla Legend Orchestra e da due cori d’eccellenza del territorio: Sesto in Canto e Animae Voces, preparati dal Maestro Edoardo Materassi.

Un concerto imponente, con oltre 100 artisti sul palco, che da sempre registra ovunque il tutto esaurito nei maggiori teatri italiani come l’Arcimboldi di Milano, il Petruzzelli di Bari, lo Sferisterio di Macerata, il Parco della Musica di Roma, il Teatro Colosseo di Torino, il Metropolitan di Catania e il Bellini di Napoli.

Dal 2012 i Pink Floyd Legend sono gli unici a eseguire dal vivo, con partitura originale di Ron Geesin, l’integrale della celebre suite Atom Heart Mother, suonata con orchestra e coro, con la quale si sono esibiti insieme al compositore inglese davanti a oltre 3000 spettatori alla Cavea di Roma.

Oltre all’esecuzione integrale della suite, il pubblico fiorentino potrà godere di quasi tre ore di spettacolo con i più grandi successi della band britannica, arricchiti da proiezioni originali dell’epoca, effetti laser e un impianto sonoro e visivo che restituisce tutta l’emozione dell’universo pinkfloydiano. I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori), Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Marss ai cori, Maurizio Leoni al sassofono solista e il Maestro d’orchestra e coro Giovanni Cernicchiaro.

I Pink Floyd Legend, solo negli ultimi quattro anni, con i loro spettacoli dedicati all’universo pinkfloydiano, possono vantare oltre 150mila spettatori. Ogni tour, da Live at Pompeii con gli strumenti vintage originali dell’epoca al tour per i 40 anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station, realizzata in videomapping e proiettata su uno schermo di oltre 15 metri di larghezza per oltre 6 metri di altezza (con tanto di “vapori reali” che fuoriuscivano dalle 4 ciminiere bianche per tutta la durata del concerto).