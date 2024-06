“Scrivile, scemo. Le ho scritto ed è qui con me”. La foto allo stadio Franchi fa il giro del web

Firenze, 16 giugno 2024 – Poco meno di un anno fa i Pinguini tattici nucleari si sono esibiti allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Un successone. Come quello che sta riscuotendo la foto pubblicata sui profili social del gruppo musicale direttamente da Firenze che pare proprio risalga a uno degli appuntamenti più apprezzati dello scorso anno.

Il caldo e il sole accecante non fermarono certo i fan in quel sabato 15 luglio 2023 e infatti in tantissimi affollarono lo stadio ore prima dell’inizio dell’attesissimo show. Tra questi un giovane con un cartello in bella vista. “Scrivile, scemo. Le ho scritto ed è qui con me”. Valanga di commenti e condivisioni per l’immagine che in poco tempo è diventata virale sui social.