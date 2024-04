"Pigiama per sei" per il gran finale di "Auroradisera"

Gran finale per la rassegna "Auroradisera". Domani (ore 21,15) l’appuntamento al teatro Aurora di Scandicci è con "Pigiama per sei" di Marc Camoletti con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio. Una commedia di quelle che fanno divertire, un testo che appassiona lo spettatore, portato ad immedesimarsi nella storia per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via più intricate. Il lavoro di Marc Camoletti, noto per aver scritto esilaranti ‘vaudeville moderni’, portati al successo da grandi interpreti (a partire dal Boeing boeing cinematografico di Jerry Lewis e Dean Martin), presenta l’inedita coppia comica formata da Antonio Cornacchione e Max Pisu. Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso della vacuità che caratterizzava i rapporti personali nel pieno degli anni Ottanta in cui il testo è nato, ma che non è migliorata ai nostri giorni.