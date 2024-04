Piero Pelù nominato nuovo consulente artistico del Teatrodante di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio, 17 aprile 2024 – Sono in arrivo grandi novità per il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze): l’istrionico artista fiorentino Piero Pelù sarà il nuovo consulente artistico per il teatro campigiano. L’annuncio ufficiale sarà fatto in conferenza stampa, venerdì 19 aprile, alle 10.45, alla caffetteria Ditta Artigianale in piazza Sant’Ambrogio a Firenze.

La scelta nasce, probabilmente, dall’impegno mostrato dall’artista fiorentino durante il periodo dell’alluvione dello scorso novembre, quando insieme a Stefano Massini aveva organizzato una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dall’esondazione del fiume Bisenzio. Durante l’incontro saranno presenti Andrea Tagliaferri, sindaco del Comune di Campi Bisenzio, Federica Petti, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Campi Bisenzio Sandra Gesualdi, direttrice generale di Fondazione Accademia dei Perseveranti Piero Pelù, nuovo consulente artistico