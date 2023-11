Alluvione, Piero Pelù visita le zone colpite a Campi Bisenzio

Firenze, 4 novembre 2023 – Nella serata di sabato 4 novembre il cantante Piero Pelù ha voluto visitare le zone colpite dall’alluvione a Campi Bisenzio. Un sopralluogo, un momento per vedere con i propri occhi tutte quelle aree messe in ginocchio dall’ondata di maltempo del 2 novembre, e un modo per portare la propria solidarietà a tutti gli abitanti e le famiglie colpite dall’alluvione.