Piccoli geni a Pian del Mugnone Vinta la sfida di matematica con le scuole di tutta Europa

La classe 5a B della primaria Luigi Casini di Pian del Mugnone ha vinto il primo premio assoluto (per la categoria studenti dell’ultimo anno delle elementari) del 30esimo rally matematico transalpino, la gara internazionale fra classi, dalla terza della primaria al secondo anno di scuola secondaria di primo grado, basata sulla risoluzione di problemi di matematica e logica geometrica.

L’iniziativa, alla trentesima edizione, è organizzata dall’associazione culturale ARTM e ha come finalità il miglioramento dell’apprendimento della matematica fra i ragazzi, contribuendo nel contempo anche alla formazione degli insegnanti. La finale del concorso, al quale hanno partecipato centinaia di scuole della Toscana e di altre regioni, ha confermato la preparazione di eccellenza offerta dalla Casini.

"È stata una gioia e una grande soddisfazione per me sapere che la mia classe ha vinto questa importante competizione, che sicuramente prevede ottime competenze matematiche, ma necessita anche di una buona preparazione in italiano poiché è prevista anche una spiegazione scritta dei passaggi svolti per la risoluzione dei problemi e soprattutto una grande capacità di collaborazione, dato che le prove si svolgono a gruppi. Quest’ultimo aspetto – osserva l’insegnante Susanna Mineccia,- ha reso me e la mia collega d’italiano, Cecilia Rainolter , ancor più orgogliose della nostra classe che, al termine del loro primo ciclo di studi, ha dimostrato di aver imparato di saper lavorare insieme, ottenendo così l’ottimo risultato".

Anche il sindaco di Fiesole Anna Ravoni, insieme all’assessore Gian Marco Ugolini alla scuola e alle politiche giovanili, ha voluto congratularsi di persona con i vincitori e l’altra mattina i due amministratori hanno incontrato la classe, con le insegnati a Pian del Mugnone, dove è stata organizzata una cerimonia di premiazione.

Daniela Giovannetti