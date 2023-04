Camera con vista sul pestaggio di una ragazza. Comitiva di studenti abbandona l’albergo a Firenze

Firenze, 2 aprile 2023 – Camera con vista sul pestaggio di un uomo alla sua fidanzata e gita scolastica a Firenze interrotta per gli studenti di una terza liceo scientifico di Corsico, in Lombardia. Scioccati e spaventati, nonostante le scuse del proprietario della struttura, i ragazzi, sentiti dalla polizia, ed esaurito il loro dovere civico, hanno deciso d’accordo coi prof di lasciare l’hotel e di rientrare a casa. Testimoni oculari di un litigio violento che li ha scossi e spaventati tanto da indurli ad anticipare il rientro.

Notte tra mercoledì e giovedì: i ragazzi pernottano in un albergo tra la basilica di Santa Maria Novella e la stazione, in un hotel prenotato altre volte, sempre senza problemi. Nella notte i ragazzi sono svegliati dalle urla strazianti di una donna, provenienti da una delle camere vicine. Grida terribili che spaventano i 17enni. E preoccupano non poco anche gli insegnanti.

Urla sempre più forti: la lite di coppia prosegue in corridoio. Alcuni ragazzi si affacciano per capire cosa sta accadendo. E vedono i due. Si saprà poi che sono albanesi. Lui picchia la compagna e la scaraventa da una rampa di scale.

Un’insegnante avvisa la polizia che blocca l’aggressore. La coppia dopo la serata in un locale, ha preso una stanza. Alla lite assiste in parte il portiere dell’albergo. La dirigente scolastica attiva supporto psicologico in classe «per affrontare coi ragazzi la vicenda, elaborare insieme come si sentono dopo aver assistito e verificare la eventuale necessità di percorsi individuali».

