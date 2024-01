Paura all’alba a Firenze, entra in casa della ex e la picchia

Firenze, 9 gennaio 2024 – Ha seminato il panico in un condominio all’alba di domenica scorsa suonando i campanelli e tentando in tutti i modi di introdursi nell’appartamento della ex fidanzata con la quale aveva passato parte della serata dell’Epifania. L’uomo, 30enne di nazionalità peruviana, è riuscito nell’intento. La donna si è svegliata per la grande confusione e, dopo che l’ex ha anche tentato di entrare nell’abitazione forzando la tapparella della camera da letto, ha aperto la porta per scacciare l’ex. Lui si è approfittato del frangente e in preda all’ira e in stato di ebbrezza alcolica, ha aggredito la ex compagna percuotendola e ha danneggiato gli arredi e le suppellettili presenti, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri.

La giovane donna ha rifiutato le cure sanitarie mentre l’uomo è stato tratto in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della Stazione dei carabinieri Firenze Santa Maria Novella, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, in attesa dell’udienza di convalida. Per l’indagato vige comunque la presunzione di innocenza, fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.