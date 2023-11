"Picasso: una nuova lettura con Gloria Fossi a Firenze"

In occasione dell’uscita del documentario "Picasso. Un ribelle a Parigi" (da lunedì al 29 novembre), Giunti Odeon propone un approfondimento a cura della storica dell’arte Gloria Fossi a partire dalle pagine del suo saggio intitolato "Picasso. Fuori dagli schemi" (Giunti Editore, 2023) sulla figura del grande artista Pablo Picasso. L’appuntamento è per domani alle 18,30 nella nuova libreria-cinema di piazza degli Strozzi a Firenze. La monografia di Fossi si pone come punto fermo nella vastissima letteratura picassiana: non solo ripercorre, anno per anno, la vita e le opere del grande maestro, ma propone nuove letture, frutto di ricerche sul campo, soprattutto nei luoghi dove ha vissuto e nei musei a lui dedicati.