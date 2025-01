Piazza Vittorio Veneto. Affidato l’incarico per gli elaborati tecnici

Per il maxi progetto di ripristino di piazza Vittorio Veneto e restyling del centro il Comune ha affidato a uno studio esterno un incarico per la redazione di una serie di elaborati tecnici grafici e fotoinserimenti, a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva, necessari per la presentazione della richiesta di autorizzazione della Sovrintendenza. L’importo totale dell’affidamento è di circa 22mila euro. Il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di riqualificazione della piazza del Comune e delle vie più centrali è stato approvato dalla giunta per un costo stimato in 7,7 milioni di euro.