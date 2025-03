Piazza Buondelmonti pedonale, ira Forza Italia: "Nessun beneficio e i negozi lavorano meno"

"Il sindaco pensava che la popolazione si sarebbe abituata alla nuova viabilità del centro storico, ma se la protesta cresce a un anno dal suo inizio, vuol dire che è sbagliata". Forza Italia contro piazza Buondelmonti pedonale: per il coordinatore Chianti Fabiano Cammelli "il provvedimento si è rivelato un fallimento, peggiorando la qualità della vita senza portare i benefici sperati". Parla di "una riduzione della frequentazione della zona e un calo delle attività commerciali" alle quali la "popolazione non si abitua senza una reale necessità". Forza Italia annuncia di aver costituito un "gruppo di lavoro per individuare soluzioni alternative in grado di correggere gli effetti negativi delle modifiche viarie".