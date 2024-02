Piano operativo comunale. L’amministrazione incontra gli esperti

L’amministrazione chiede aiuto ai professionisti del settore per il nuovo Piano operativo comunale. All’interno del percorso di partecipazione coordinato dal dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, per la redazione definitiva del suo nuovo strumento urbanistico il Comune ha chiamato tutti i tecnici degli albi professionali. Li incontrerà questo pomeriggio in un appuntamento pubblico alle 15,30 sotto i loggiati del Pellegrino. "Vogliamo coinvolgere attivamente coloro che operano quotidianamente nel settore – spiega l’assessore Laura Cioni (nella foto) -. Attraverso la loro esperienza, contiamo di raccogliere contributi e proposte utili alla stesura del nuovo Piano operativo". Lo strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune una volta approvato sostituirà il Regolamento Urbanistico. Data l’importanza che riveste, è oggetto anche di incontri e assemblee pubbliche con la cittadinanza, per spiegare al di là dei termini tecnici cosa cambierà sul territorio col nuovo piano. Manuela Plastina