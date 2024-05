’Pianeta sindacale’. Il congresso regionale dei carabinieri

Una giornata quella di martedì 14 maggio per tutta la Toscana che ha visto il primo congresso regionale dell’associazione professionale Pianeta sindacale carabinieri PSC – Assieme. Immersi nella bellezza delle colline del Chianti, ospiti di Villa I Barronci nel comune di San Casciano Val di Pesa, il congresso è entrato nel vivo, con un saluto del Comandante della legione carabinieri Toscana, Generale Lorenzo Falferi, accolto dal segretario regionale nazionale di psc, Vincenzo Romeo che ha presentato i congressisti come carabinieri con la "C" maiuscola e rispettosi dei loro superiori. Il Generale ha ricordato come quella che si apre con l’operatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale militare, è una stagione importante perché reca con se il prodotto di un confronto positivo che richiede amore e tutela per l’Arma dei carabinieri e i suoi componenti, in una dimensione che all’interno di chiare regole democratiche porta a migliorare la condizione e la sostanza del servizio che ogni giorno i Carabinieri svolgono a sostegno della collettività. Antonio taddei