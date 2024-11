Pian di Mugnone diventerà ancora più alberata

Sono quattro storaci americani (Liquidambar styraciflua) gli alberi che domani, nella Giornata nazionale degli Alberi, saranno piantati ai Giardini del Sole di via del Bersaglio dall’amministrazione comunale insieme alle classi 5 A e 5 B della scuola Casini di Pian di Mugnone, accompagnati da insegnanti e dirigente. Gli alberi sono stati donati dal gruppo di volontari Piantiamo…la! e da Ecolò Fiesole che hanno organizzato nelle scorse settimane una cena alla Casa del Popolo di Caldine per raccogliere fondi con cui portare avanti iniziative di sensibilizzazione. "Vogliamo avviare un percorso condiviso per promuovere iniziative tese al bene comune. Salutiamo positivamente – dice l’assessore all’Ambiente Tommaso Rossi (nella foto) - la nascita del gruppo Piantiamo..la!".

D.G.