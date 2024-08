Pet therapy negli asili nido. Sofi, il labrador conquista i piccoli

Nell’ultima parte dell’anno educativo, i bambini dei nidi comunali di Pietrapiana e dell’Arcobaleno a Cancelli hanno incontrato Sofi, un labrador speciale: fa parte della squadra della pet therapy di Antropozoa, associazione con sede in Valdarno specializzata negli interventi assistiti con gli animali. Grazie al Comune e la cooperativa Arca, accompagnata dall’operatrice Barbara, Sofi si è fatta accarezzare, portare al guinzaglio e ha giocato con i bambini alla ricerca della crocchetta nascosta. "Al di là degli effetti immediati, ossia i sorrisi e gli occhi che brillano di emozione – sottolinea la psicologa e referente clinico di Antropozoa Francesca Mugnai –, ci sono benefici a breve e lungo termine in ambiente didattico. Avere a che fare con un animale grazie alla mediazione di un operatore formato di pet therapy, stimola la responsabilità, l’empatia, la comunicazione non verbale. Invita al rispetto, alla cura, diminuisce la paura e insegna il rispetto delle esigenze dell’altro". Ha inoltre tutti gli effetti chimico-fisici che la presenza di un cane porta a ogni età, come la riduzione dello stress, lo stimolo al movimento, nonché l’aumento dell’ossitocina, l’ormone dell’attaccamento. "Progetti come quello voluto dal Comune di Reggello insieme al suo servizio educativo, – conclude Mugnai – sono preziosi e un dono importante per i bambini, il loro presente e futuro e le loro famiglie".

Manuela Plastina