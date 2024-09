Pesca, concessi nuovi finanziamenti Ue

Usciranno a ottobre, ma sono già stati concessi alla Regione Toscana 2 milioni e 660mila euro per la gestione delle risorse acquatiche e marittime che andranno a finanziare i due bandi che la giunta ha approvato nei giorni scorsi.

I fondi vengono dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi (Feampa), su interventi per la pesca e l’acquacoltura che hanno come obiettivo i progetti innovativi sulla gestione sostenibile delle risorse acquatiche e marittime.

Ai bandi potranno partecipare le piccole e medie imprese del settore ittico e che lavorano nelle varie fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti inerenti alla pesca e all’acquacoltura. Naturalmente, gli interventi da sostenere devono essere economicamente redditizi, competitivi e attraenti.

"La pesca è una delle eccellenze toscane, abbiamo tanti chilometri di costa ed una mare di qualità – ha detto la vicepresidente della Regione e assessora all’agricoltura e alla pesca, Stefania Saccardi –. È un segmento importante di economia, che vede protagoniste soprattutto piccole imprese familiari. E questi bandi sono rivolti a loro. Prevediamo anche che le risorse destinate alla copertura dei bandi Feampa possano essere incrementate con successivi atti per dare maggiori sostegni e continuare a investire in favore delle imprese del settore".

