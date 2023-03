Personale per l’estate nei villaggi del Club Med

Per strutture in Italia e all’estero, Club Med è alla ricerca di personale per la stagione estiva. Numerosi i profili ricercati: animatori per sport terrestri e di tiro con l’arco, camerieri di sala, istruttori di vela, commis di cucina, piloti di sci nautico, animatori baby club e petit club, responsabili spa e boutique, sales manager, receptionist, bartender, addetti alle vendite, spa terapiste ed estetiste, animatori mini club, responsabile spazi verdi, animatori per circo, addetti alla lavanderia, lavapiatti, addetti alle pulizie delle camere e degli spazi comuni, pizzaioli, demi chef di partita, cuochi capo partita. I contratti sono stagionali: vanno generalmente dai tre agli otto mesi. Per molte posizioni è chiesta la conoscenza della lingua inglese e, per i resort in Francia, del francese. A queste ricerche per i resort si aggiungono quelle per gli uffici e per le agenzie, con, attualmente, 76, posizioni aperte. Per candidarsi e per consultare le offerte di lavoro: www.clubmedjobs.comitofficeofferte-di-lavoro.