Percorsi assistenziali. Lo sportello del Cui

Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali, lo sportello del Cui. L’associazione si sta impegnando molto nel diffondere questo progetto di assistenza in tutti i presidi toscani dove esiste il percorso pensato dalla Regione per la disabilità. Per chi avesse bisogno di chiarimenti per accedere al portale Pass o necessità di assistenza nella compilazione del Percorso Pass, è possibile contattare dal lunedì al venerdì (10.30/12.30) l’Associazione in sede. Inoltre alcuni volontari dedicati al percorso PASS risponderanno ai messaggi lasciati al Numero Verde 800729729, al whatsapp 3669774063 o alla mail [email protected]. I volontari sono presenti anche ogni giovedì mattina dalle 10 alle 12 al 3° piano dell’Humanitas di Scandicci in via Bessi per qualsiasi chiarimento su questo argomento.