’Per un pugno di idee’. Torna il ciclo d’incontri di Rete Semi Rurali

Nuova edizione di "Per un pugno d’idee", il ciclo di incontri organizzato dall’associazione Rete Semi Rurali. L’evento si svolge con il contributo del Comune di Scandicci all’interno della rassegna Open City Winter. Primo appuntamento domani alle 18 alla Biblioteca dell’Agrobiodiversità di piazza Brunelleschi: si comincia con Adanella Rossi e Alessandra Piccioli e il loro "Riprendiamoci il cibo!", edito da Altreconomia e scritto a sei mani con Riccardo Bocci, direttore tecnico Rete Semi Rurali. "Per un pugno di idee", giunto alla sua seconda edizione, prevede complessivamente tre incontri, ognuno con due ospiti e con un tema che nasce dalle pagine di un libro, per un dibattivo propositivo e multidisciplinare. Giovedì 12 dicembre, sempre alla Biblioteca dell’Agrobiodiversità, sarà la volta de "I sovrani del cibo", incontro sulle dinamiche di potere legate al cibo e sulle possibili alternative in grado di tutelare il diritto umano al cibo.

Con Duccio Facchini ed Elisabetta Tola. Modera Riccardo Bocci. Il 23 gennaio "La bianca scienza", incontro sul rapporto tra pensiero coloniale e scoperte scientifiche. Con Marco Boscolo e Marco Ciardi. Modera Riccardo Bocci. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili in streaming sul canale Youtube di Rete Semi Rurali.