’Per Sempre Faber’. Omaggio a De Andrè contro la violenza

Musica e solidarietà. Stasera alle 21 al teatro Aurora di Scandicci va in scena una serata dedicata a Fabrizio De Andrè e alle canzoni dell’artista genovese entrate di diritto nella storia della musica, ma anche della letteratura per la poesia dei suoi versi. ’Per Sempre Faber’, questo il titolo dello spettacolo che vedrà la partecipazione di ‘Via del Campo Tribute Band’. Provenienti da esperienze diverse e con diverso background musicale, i componenti hanno l’eterogeneità necessaria per interpretare le molteplici sonorità del grande artista e mettono un pizzico della propria personalità nell’eseguire i brani, pur rimanendo attenti a mantenere lo stile e il sapore originali. L’evento, patrocinato dal Comune di Scandicci, Confesercenti Firenze, Città Futura e Toscana Aeroporti si unisce alla solidarietà: parte dell’incasso sarà devoluto all’Associazione Artemisia, a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne con il progetto ’Per Michela’.